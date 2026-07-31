TRÀNSIT
Un lleidatà fuig d’un control a Saidí i hores després s’entrega
Li imputen tres delictes contra la seguretat en el trànsit: conducció temerària, circular sense carnet i crear un greu risc per a la circulació.
La Guàrdia Civil ha imputat un veí de Lleida de 35 anys acusat de fugir després de saltar-se un control de drogues i alcohol a Saidí, no tenir carnet i abandonar el cotxe al mig de la carretera. Li imputen tres delictes contra la seguretat en el trànsit: conducció temerària, circular sense carnet i crear un greu risc per a la circulació.
Els fets van ocórrer a la matinada del 19 de juliol durant un control d’alcohol i drogues a la carretera A-1234 a Saidí quan els agents van procedir a donar l’alto un vehicle i el conductor va accelerar bruscament i va fugir.
Es va iniciar una persecució i el cotxe escapat circulava a gran velocitat i va obligar altres conductors, que anaven en sentit contrari, a esquivar-lo. Cinc quilòmetres després va perdre el control i va quedar al mig de la calçada. El conductor va fugir corrent. Hores després, un home va acudir a la caserna de la Guàrdia Civil de Fraga i es va identificar com el conductor escapat. Els agents van fer els esbrinaments i van confirmar que era ell, per la qual cosa el van imputar.