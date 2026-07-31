A la presó per una violació grupal durant la nit de Cap d'Any a Andorra
Els dos principals implicats van ser detinguts dimecres i hi ha tres investigats més. La víctima tenia 17 anys i es trobava sota els efectes de l'alcohol
Els dos principals implicats en una violació grupal ocorreguda la nit de Cap d’Any en un domicili del Pas de la Casa, a Andorra, van ingressar ahir a la presó després de ser detinguts dimecres per la Policia per ordre judicial. La violació va ser gravada i hi ha tres investigats més.
Els dos empresonats ja van ser detinguts al gener però van quedar en llibertat amb càrrecs al no haver-hi llavors prou indicis. La víctima tenia 17 anys i es trobava sota els efectes de l’alcohol.