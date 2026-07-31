Reconstrueixen el mur de contenció al Sot del Cinca, a Massalcoreig
L’actuació es porta a terme per evitar la inundació de les finques de la zona en cas d’avingudes
Comencen els treballs de reconstrucció del mur de contenció al Sot del Cinca, a Massalcoreig. Les obres són una reparació per evitar riscos d'inundació de les finques, juntament amb la via de desembassament d'aquest tram de riu, ja construïda per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). El cost és d'uns 50.000 euros i donen resposta a reclamacions dels municipis de la Granja d'Escarp i Massalcoreig i dels propietaris de les finques.
El mur s'ha anat deteriorant amb les diverses crescudes del cabal del riu dels últims anys, provocant inundacions en els camps fruiters de Sot del Cinca.
S'espera que les afectacions es redueixin gràcies a les reparacions del mur i els efectes que resulti conjuntament amb la via de desembassament del CHE de 300 metres de longitud i ubicat al costat de la confluència del Cinca i el Segre.