Riner inaugura la rehabilitació de la Casa Gran del Miracle
Rull i Dalmau presideixen l’acte avui
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugurarà aquesta tarda la rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle. Les obres, amb un pressupost de 2,7 milions d’euros, han convertit aquest antic alberg de pelegrins en un nou equipament cultural, museístic i turístic plantejat com a centre d’interpretació del barroc.
Els treballs han permès consolidar l’estructura de l’edifici, la reparació de les cobertes i façanes, a més de la museïtzació de diferents espais, la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica. La setmana passada el consistori va portar a terme el reconeixement oficial a l’equip tècnic que ha efectuat aquestes obres.
La rehabilitació de la Casa Gran ha comptat amb la subvenció del ministeri d’Indústria i Turisme i amb una altra ajuda de 156.300 euros destinats a la façana nord, finançat en aquest cas per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat, l’IEI i la Diputació.
Està previst que a l’acte també assisteixin el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el president de la Diputació, Joan Talarn, i el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín.