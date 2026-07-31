Sant Guim, de festa major fins dilluns vinent
Programa més de trenta activitats. Els joves recuperen la tradicional gimcana i s’estrena l’espectacle d’un mentalista
Sant Guim de Freixenet ja està de festa. La localitat va arrancar ahir la festa major, que es prolongarà fins dilluns, amb una trentena d’activitats programades per l’ajuntament per a tots els públics.
El tret de sortida s’havia de donar ahir amb un bany nocturn a les piscines municipals i una sessió de cine a l’aire lliure. Avui divendres serà el torn del ja tradicional Sopar de Barraques, que està organitzat per una quinzena d’entitats i comerços locals, amb propostes gastronòmiques a tan sols dos euros la ració.
A continuació, es recuperarà la gimcana festiva pel carrer Major que substituirà el Correbarra, set anys després, amb un centenar de joves inscrits. La jornada acabarà amb música a càrrec dels dj Anna Gisbert i Buzi.
Entre les novetats d’aquest any, dissabte al matí s’instal·larà un rocòdrom perquè els més petits puguin escalar amb seguretat una paret de set metres d’altura. A més, l’emblemàtic edifici del Sindicat Modernista obrirà les portes tant dissabte com diumenge, de 12.00 a 13.00 hores, amb l’exposició de diversos projectes de remodelació de l’edifici.
Durant el cap de setmana també se celebrarà el Concurs de Pintura Ràpida, que arriba a la 24a edició. Els premis, valorats en més de 2.500 euros, s’entregaran diumenge a les 18.00 hores i les obres quedaran exposades fins dilluns al Centre Cívic.
Diumenge a la nit serà el moment de l’espectacle El experimento, del mentalista i hipnotista Alex Ruiz, que llegirà les ments dels assistents.
El programa festiu inclou a més un campionat de pàdel, una cercavila popular, escala en hi-fi, concert de Ready to Rock, sessions de ball amb Excelsior i Banda Sonora, parc aquàtic, una trobada de motos i també un espectacle infantil a càrrec d’Albert Show, entre altres propostes.