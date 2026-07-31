SEGRE

Sant Guim, de festa major fins dilluns vinent

Programa més de trenta activitats. Els joves recuperen la tradicional gimcana i s’estrena l’espectacle d’un mentalista

El Concurs de Pintura Ràpida repartirà 2.520 euros en premis. - LAIA PEDRÓS

El Concurs de Pintura Ràpida repartirà 2.520 euros en premis. - LAIA PEDRÓS

Publicat per
ALBERT JOVER SOLÉ

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Sant Guim de Freixenet ja està de festa. La localitat va arrancar ahir la festa major, que es prolongarà fins dilluns, amb una trentena d’activitats programades per l’ajuntament per a tots els públics.

El tret de sortida s’havia de donar ahir amb un bany nocturn a les piscines municipals i una sessió de cine a l’aire lliure. Avui divendres serà el torn del ja tradicional Sopar de Barraques, que està organitzat per una quinzena d’entitats i comerços locals, amb propostes gastronòmiques a tan sols dos euros la ració.

A continuació, es recuperarà la gimcana festiva pel carrer Major que substituirà el Correbarra, set anys després, amb un centenar de joves inscrits. La jornada acabarà amb música a càrrec dels dj Anna Gisbert i Buzi.

Entre les novetats d’aquest any, dissabte al matí s’instal·larà un rocòdrom perquè els més petits puguin escalar amb seguretat una paret de set metres d’altura. A més, l’emblemàtic edifici del Sindicat Modernista obrirà les portes tant dissabte com diumenge, de 12.00 a 13.00 hores, amb l’exposició de diversos projectes de remodelació de l’edifici.

Durant el cap de setmana també se celebrarà el Concurs de Pintura Ràpida, que arriba a la 24a edició. Els premis, valorats en més de 2.500 euros, s’entregaran diumenge a les 18.00 hores i les obres quedaran exposades fins dilluns al Centre Cívic.

Diumenge a la nit serà el moment de l’espectacle El experimento, del mentalista i hipnotista Alex Ruiz, que llegirà les ments dels assistents.

El programa festiu inclou a més un campionat de pàdel, una cercavila popular, escala en hi-fi, concert de Ready to Rock, sessions de ball amb Excelsior i Banda Sonora, parc aquàtic, una trobada de motos i també un espectacle infantil a càrrec d’Albert Show, entre altres propostes.

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