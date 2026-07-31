Sant Llorenç renuncia a gestionar la guarderia i la cedeix al Govern
El consistori reduirà el cost del servei, de 40.000 euros anuals, després del traspàs
La guarderia municipal de Sant Llorenç posa fi a la seua activitat, tancant així una etapa després d’anys oferint un servei educatiu al municipi. A partir del mes de setembre, l’atenció a la primera infància continuarà integrada a l’Insititut Escola i passarà a ser gestionada pel departament d’Educació. Aquest canvi de model permetrà reduir de manera molt significativa el cost que fins ara assumia el municipi.
La gestió directa de la guarderia generava un dèficit anual de 40.000 euros. Amb el traspàs, l’ajuntament únicament aportarà 5.000 euros a l’any mitjançant un conveni de col·laboració amb el departament. A més, Educació assumirà les despeses del servei, mentre que el consistori continuarà fent-se càrrec del manteniment de l’edifici.
El canvi de gestió també tindrà conseqüències per a la plantilla. Segons un comunicat municipal, les condicions fixades per la Generalitat no contemplen la subrogació del personal de la guarderia.
Davant d’aquesta situació, l’ajuntament va estudiar diferents alternatives per a les treballadores, entre les quals, oferir-los altres llocs de treball municipals amb les mateixes condicions laborals o una possible incorporació a la Fundació La Vall per gestionar el menjador escolar i l’institut escola. Finalment, les tres empleades van comunicar la seua voluntat de finalitzar la relació laboral amb el consistori.
El passat 10 de juliol el consistori va notificar el procediment d’extinció dels contractes i l’abonament de les indemnitzacions, calculades en 20 dies de salari per any treballat.
L’import total ascendeix a 33.464 euros. Una de les treballadores ja ha acceptat i firmat la documentació, mentre que les altres estan revisant la proposta.
El consistori va agrair la dedicació i professionalitat de totes les persones que han format part de la guarderia, convertint-la en un referent educatiu.