La Segarra, en contra de la instal·lació de tres plantes de biogàs a Tarroja
Demana una moratòria per a la implantació
El consell de la Segarra va aprovar dimecres, amb l’abstenció dels tres representants del PSC, demanar una moratòria per a la instal·lació de plantes de biogàs a la comarca. La portaveu de Junts i alcaldessa de Tarroja, Imma Secanell, va manifestar la necessitat que aquestes plantes siguin proporcionals a les necessitats del territori.
A Tarroja són projectades tres plantes de biogàs amb capacitat per tractar 150.000 i 170.000 tones de residus orgànics, “quan amb només una es podrien tractar tots els residus ramaders de la comarca”.
Per a Secanell, les propostes suposarien una hipoteca de la superfície del municipi, tant pel que fa al seu creixement econòmic com per la circulació permanent de trànsit pesant. Per a l’edil l’elecció de Tarroja respon que és zona zepa i pel pas per la població d’una conducció principal de gas on abocaran el gas les plantes.
Per al conseller d’ERC Josep Llobet, la instal·lació d’aquestes plantes “desproporcionades per al territori” respon a interessos de portar fins a la Segarra altres tipus de residus orgànics, diferents dels residus ramaders, d’altres territoris.
En un altre ordre, el consell va adjudicar a Lleure Qualia de Tàrrega el contracte de servei de menjador escolar a tota la comarca per als propers 5 anys, 2 de contracte i 3 de pròrrogues. El contraacte beneficia 1.033 estudiants de Cervera i Guissona, i 144 de les escoles de Ribera d’Ondara, Sant Ramon, els Plans de Sió i Sanaüja. L’import és de 1.786.024 euros. En el ple es van aprovar, amb l’abstenció del PSC, les al·legacions contra el pla territorial de renovables (Plater).