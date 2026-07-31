SEGRE

SERVEIS

El Segrià sanciona Urbaser per la mala recollida en contenidors

Arran de les protestes de la majoria dels municipis de la comarca que els utilitzen

Una de les illes de contenidors desbordades a Albatàrrec. - A.A.

Una de les illes de contenidors desbordades a Albatàrrec. - A.A.

Maria Molina
Publicat per
Maria MolinaPeriodista

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El consell del Segrià ha obert un expedient sancionador a l’adjudicatària de la recollida d’escombraries en illes de contenidors, Urbaser, arran de les queixes de la majoria de municipis, una quinzena, on presta el servei, segons va anunciar el president del consell, David Masot. Així es va comunicar a la firma en la reunió mantinguda ahir entre l’organisme, els alcaldes i l’empresa. Fa dies que els alcaldes denuncien que les bosses d’escombraries s’amunteguen en els punts de recollida durant diversos dies perquè no es compleixen els horaris i els camions són vells, de tal manera que molts vessen líquids que embruten els carrers que els consistoris han de tornar a netejar. Alguns, com és el cas d’Aitona, Albatàrrec o Torres de Segre, van amenaçar de no pagar per aquesta prestació fins que es millorin les condicions que s’havien pactat. Asseguren que esperaven una millora sensible en aquesta prestació amb l’entrada en servei de la nova adjudicatària, però no ha estat així. “Va funcionar durant els primers dies però després es va degradar fins a ser molt deficient.” Masot va indicar que es treballa a quantificar l’import de la multa a l’espera d’una millora que l’empresa ja s’ha compromès a fer (vegeu el desglossament). Utilitzen contenidors Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.

L’empresa addueix problemes interns i avaries en els camions

■ Responsables d’Urbaser van adduir que a l’estiu s’han de reajustar horaris per les vacances, en l’important augment de la població per la campanya de la fruita, cosa a la qual se sumen avaries en camions que han obligat a utilitzar antics vehicles. Van remarcar que aquestes deficiències s’estan resolent. El servei es va adjudicar a Urbaser a finals de setembre de l’any passat. FCC, anterior adjudicatària, va recórrer, però el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va avalar el consell. La firma va iniciar el servei entre l’abril i el maig.

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