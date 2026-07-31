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Veïns de Soses homenatgen Dolors Agustí, assassinada a la població, i exigeixen justícia
Dipositen flors al lloc on va ser atacada quan va sortir a passejar amb la seua gossa
Desenes de veïns de Soses es van concentrar ahir a la tarda per homenatjar Dolors Agustí, la veïna de 75 anys que va ser assassinada el passat dissabte 18 quan va sortir a passejar amb la seua gossa, i reclamar justícia. El presumpte autor és un jove de la localitat de 18 anys. El crim va generar una gran alarma social.
La concentració es va iniciar a les 20.00 hores a la plaça de l’Ajuntament i, posteriorment, els participants van fer una marxa fins al camí de la Velleta de Sisó, on es va cometre el crim. Allà van dipositar flors i van llegir un manifest. “Avui ens unim en aquest acte en memòria de la Dolors per fer que el seu record i la seua cordialitat continuïn vius entre tots nosaltres.”
La comitiva silenciosa va arribar fins al lloc dels fets, on es van dipositar flors “com a mostra del nostre respecte i amor”, va finalitzar el discurs llegit per una veïna. “Encara no ens ho creiem, no hi ha explicació”, va assenyalar un veí.
La dona va ser assassinada el dissabte 18 a la nit quan va sortir a passejar amb la seua gossa Pipa. La mascota va tornar sense ella i això va ser el que va encendre les alarmes. Es va iniciar una recerca. Un veí va trobar el seu cos sense vida en un panissar. Presentava diversos talls, almenys un d’aquests al coll.
Quant a la investigació, les càmeres de seguretat d’un supermercat van ser claus perquè els investigadors identifiquessin el suposat autor. Al lloc del crim, al costat del panissar, es van trobar vidres d’una botella de cervesa de litre.
Els Mossos van acudir als establiments per si aquella tarda algú havia comprat aquest tipus de botella. En un d’aquests, les càmeres van gravar el jove ara empresonat comprant-la.