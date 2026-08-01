ACTIVITAT
Agricultura intensifica el control de conills a Verdú
Menys d’una setmana després de les reunions amb pagesos per parar protestes. Recorreguts nocturns de dilluns a dissabte
Menys d’una setmana després de la reunió entre la conselleria d’Agricultura i les organitzacions agràries per fer front a la sobrepoblació de conills al pla de Lleida, el Govern ja ha activat diverses mesures de xoc a les zones on es necessita una ràpida contenció com és Verdú. Des de dimarts passat 28 de juliol i fins al 13 d’aquest mes s’executen intervencions en aquest municipi de l’Urgell a fi de reduir la densitat.
Amb aquest objectiu, s’han programat trenta recorreguts, 22 nocturns amb vehicles pick-up i rifles amb visors tèrmics, uns altres vuit recorreguts també nocturns amb escopeta i focus i 24 sortides nocturnes d’espera en punts estratègics fixos.
De dilluns a dijous es porten a terme itineraris nocturns en una de les dos zones en què queda dividida l’àrea privada de caça per la carretera C-14, mentre que a l’altra part es faran tres intervencions separades entre si per una distància superior als 1.500 metres. Totes les actuacions estaran dirigides per tècnics de l’Administració en col·laboració amb els caçadors.
Divendres i dissabte s’intervindrà amb vehicles habilitats amb focus. L’objectiu és complir el pla de control poblacional de conills, segons va explicar el director d’Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
En el cas de Verdú, la densitat de conills estaria entre els 6 i els 10 animals per hectàrea. Paral·lelament, també s’ha impulsat l’ús de drons equipats amb càmeres tèrmiques per controlar i quantificar la seua presència.
La comissió de les zepes, integrada per UP, Asaja, el Gremi de la Pagesia, la Cooperativa d’Aspa, Pagesos o Conills i el Segarra-Garrigues, va acordar dimarts amb Agricultura suspendre les mobilitzacions per obrir dos proves pilot de caça de conills de dos a tres setmanes de durada a Verdú i a Alfés per decidir quin mètode d’erradicació s’aplica al país, així com rebre a l’octubre un pla d’actuacions per a les zepes. Si aquestes fites no es compleixen, els tractors tornaran a sortir a les carreteres.