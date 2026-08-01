Arranquen tres setmanes de ple turístic al Pirineu amb redoblament de serveis
Hotels, càmpings i turisme rural voregen el 100% a les zones més concorregudes
Els turistes van començar a omplir ahir carrers i establiments del Pirineu de Lleida en l’inici de les tres setmanes de més afluència de tot l’estiu. Hotels, càmpings i turisme rural voregen el 100%, mentre que els ajuntaments han de redoblar esforços per mantenir els serveis i que les localitats estiguin en ordre.
La Vall de Cardós, que amb 390 veïns censats és el municipi de Lleida amb més places de càmping (1.827 en tres establiments), multiplica la població a partir d’avui i durant tres setmanes fins a assolir els 2.500 habitants, explica l’alcalde, Joel Baró, sobretot, a partir de la propera setmana. Aleshores posaran en marxa l’agent cívic que cada any des de fa uns tres de forma contínua vetlla perquè no hi hagi massa terrabastall a la nit. També reforcen la neteja dels principals carrers de Ribera i Ainet, malgrat que el servei de les escombraries és comarcal, i aprofita per reclamar que s’intensifiqui i es garanteixi també l’assistència a l’ambulatori.
Bona part del Pirineu va rebre ahir la primera gran onada de turistes de l’estiu, que durant les properes tres setmanes omplirà carrers i establiments. Hotels, càmpings i turisme rural ronden el 100% d’ocupació.
El president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va assenyalar que “avui i fins al 25 d’agost els hotels estaran entre el 70 i el 100%”.
Cel Feliu, de l’associació de càmpings de Lleida, va coincidir que el gruix de turistes arriba entre ahir i avui i que en les properes setmanes els bungalous estaran complets, mentre que l’acampada s’ha vist una mica castigada per les onades de calor, va assenyalar.
El dubte ara serà el client d’última hora, per acabar d’omplir les poques places que queden, i si els preus es mantindran, ja que hi ha hotelers que apunten a una baixada.
El portaveu de Turisme Rural a Lleida, Mario Mata, va xifrar entre un 80 i un 85% l’ocupació mitjana a tot Lleida en cases de pagès durant les dos primeres setmanes d’aquest mes.
No obstant, va matisar que aquest percentatge és molt més alt, del 90%, a les del Pirineu, ja que al pla la calor redueix l’afluència.
Pel que fa als esports d’aventura, el responsable al Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va xifrar el volum de producció en un 80% durant les primeres setmanes d’aquest mes, fins al dia 20, amb la previsió d’un augment de reserves del 20%.
La calor motiva que les activitats més reclamades siguin les que es fan en llacs, rius i barrancs amb una àmplia preferència pel ràfting. En aquest període s’espera depassar els serveis de primavera, una temporada que també ha estat molt bona, va indicar.
En aquest sentit, i quant al cabal del riu Noguera Pallaresa, va explicar que el conveni amb Endesa el garanteix, a pesar que els barrancs més al nord ja van notant una certa escassetat d’aigua per la falta reiterada de pluges.