EMERGÈNCIES
Confinen una casa de colònies a Navès per un incendi forestal
Llamps van causar aquest i altres focs a Llimiana, Senet i Abella de la Conca
Un incendi forestal a Navès, al Solsonès, va obligar a confinar ahir al matí per prevenció una casa de colònies del municipi. Va ser una recomanació que van fer els Bombers als responsables de l’equipament. El foc es va declarar a les 9.27 hores als boscos de la Vall d’Ora. Hi van acudir tretze dotacions aèries i sis mitjans aeris. Cap a les 12.30 hores el van donar per estabilitzat. A més, cap a les 13.30 hores ja es va permetre als pares que recollissin els seus fills.
El foc va ser causat pel llamp d’una tempesta, igual que altres incendis que es van registrar ahir al matí a la demarcació. Els Bombers van actuar a Senet, Abella de la Conca i Llimiana. A Abella de la Conca un llamp va caure sobre un pal elèctric i a Llimiana, en un xop. L’elevat risc d’incendi continuarà aquests propers dies.
Nova convocatòria d’ajuts
D’altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir una nova convocatòria d’ajuts per a franges de protecció contra incendis forestals per a municipis i urbanitzacions. La convocatòria, que s’obrirà dijous vinent 6 d’agost, incrementa la dotació fins als 15 milions d’euros i amplia els terminis per facilitar les actuacions dels ens locals.
“Multipliquem per 10 el pressupost: d’1,5 a 15 milions. També ampliem l’actuació als accessos i entorns dels municipis i adaptem els ajuts a la realitat del món local perquè la prevenció sigui més eficaç”.
“Ningú no dubta ja del canvi climàtic i que ens hem de posar a treballar ”, va afirmar, i va demanar “mitigar” uns efectes de l’emergència climàtica que ja han calcinat 5.000 hectàrees aquest any a Catalunya.
Lleida, que dimecres i dijous havia assolit la màxima temperatura d’aquests dies, 41,3º dijous, ahir es va quedar en els 38,5º, és a dir, gairebé tres graus menys. De fet, a la majoria de localitats hi va haver un lleu descens del mercuri en aquesta onada de calor.