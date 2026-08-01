Ferits a Salàs, Penelles i Torrefarrera
Una persona va resultar ferida ahir al migdia en una col·lisió frontal entre dos turismes a la C-13 a Salàs de Pallars. El sinistre es va produir a les 12.36 hores i va obligar a tallar la carretera durant aproximadament una hora. Un dels ocupants va resultar ferit de caràcter lleu. D’altra banda, un motorista va patir lesions a les 16.25 hores d’ahir a Penelles al xocar contra un cotxe a l’LV-3344 i un altre motorista va resultar ferit a Torrefarrera (18.46 hores).