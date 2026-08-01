PATRIMONI
El Miracle llueix de nou després de quinze anys de rehabilitació
“És un dia històric”, destaca l’alcalde
La Casa Gran del Miracle de Riner ha recuperat l’esplendor després de finalitzar les obres de rehabilitació i museïtzació de l’edifici. Els treballs, que han rebut 2,7 milions dels fons Next Generation de la UE, han permès recuperar diversos espais d’aquest antic alberg de pelegrins per convertir-lo en un equipament més sostenible, accessible i funcional.
Els orígens es remunten al segle XV, però cap als segles XVI i XVII l’edifici es va ampliar com a alberg de pelegrins. La museïtzació, inaugurada ahir, se centra a explicar com es vivia en el Barroc. “Avui és un dia històric per a Riner. Tanquem un cercle que vam iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici no podia caure”, va dir Joan Solà, alcalde de Riner. La rehabilitació de l’edifici de la Casa Gran s’ha anat executant per fases. L’acte va comptar amb la presència del conseller de Presidència, Albert Dalmau; el president del Parlament, Josep Rull; el president de la Diputació, Joan Talarn; i el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, a banda de representants de la cultura com l’escriptor Antoni Gelonch.