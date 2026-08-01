Mural sobre biodiversitat i patrimoni a Castelló
Castelló de Farfanya inaugurarà demà un nou mural artístic ubicat al carrer Calvari, davant l’escola Santa Maria, amb l’objectiu de posar de relleu la biodiversitat, el patrimoni i la identitat del municipi. L’obra ha estat creada per l’artista local Jonathan Arrarás i representa diferents espècies de fauna i flora autòctones en una composició de caràcter aventurer i infantil, adaptada al seu emplaçament al costat del centre educatiu. A més, integra de forma creativa els colors de l’escut municipal i un mapa de Castelló en el qual destaquen tres dels seus monuments més emblemàtics. El projecte incorpora un vessant participatiu. El proper setembre, els alumnes del col·legi pintaran una sèrie de paraules convertint el mural en una obra col·laborativa. L’alcalde, Omar Noumri, va destacar que iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar la identitat local i la protecció del patrimoni.