Obres per reparar la via d’Alentorn i per evitar aigües negres en cases
Artesa de Segre ha iniciat les obres d’urgència a la carretera d’Alentorn per evitar aigües negres en baixos de cases per l’enfonsament de la via. Dos tècnics de Coreng Enginyeria han fet l’aixecament topogràfic necessari per redactar el projecte que permetrà actuar sobre aquest tram de l’antiga carretera LP-9132.
Aquesta fase proporcionarà tota la informació tècnica per tal de definir amb precisió l’actuació.
Corregir les deficiències
El projecte contempla la millora del sistema de drenatge i la construcció d’un mur de contenció al camí de Vall-llebrera, per corregir les deficiències detectades, augmentar la seguretat i garantir la funcionalitat de la via.
La intervenció suposarà una inversió de 467.224 euros, dels quals 233.480 seran finançats pel PUOSC. El consistori considera aquesta actuació prioritària per donar resposta a una problemàtica que afecta directament els veïns d’Alentorn.
L’alcalde, Francesc Puigpinós, va recordar que l’enfonsament de l’antiga carretera ha anat provocant la ruptura de diversos trams de la xarxa de clavegueram i de desaigües d’habitatges situats a la part baixa del nucli urbà, causant filtracions d’aigües residuals en algunes cases.