Tàrrega fa analitzar els excrements de la piscina
L’ajuntament de Tàrrega enviarà a analitzar els excrements trobats aquest dijous a la piscina gran del complex municipal per determinar si són realment humanes i desxifrar en aquest cas el sexe i l’edat de la persona, amb l’objectiu d’identificar el responsable mitjançant les càmeres de seguretat. La mesura se suma al tancament temporal (des de la tarda de dijous fins ahir al matí) activat arran de l’incident, que va obligar a aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció.
Aquesta no és la primera vegada que s’ha hagut de tancar el recinte per la presència d’excrements. A finals de juny ja es va haver de tancar després que es detectés la presència d’excrements humans a l’aigua, la qual cosa va obligar a activar immediatament el protocol sanitari i a desallotjar els banyistes. En un altre ordre de coses, el ple va aprovar aquest dijous projectes de millora urbana i dos modificacions pressupostàries per a actuacions en equipaments, via pública i serveis. Entre els projectes destacats hi ha la millora del paviment d’un tram de la vorera del carrer Sant Pelegrí, que costarà 66.871 euros, i la renovació de la vorera sud del carrer Comabruna, valorat en 249.731 euros. Quant a les modificacions pressupostàries, ascendeixen gairebé a 370.000 euros. També es va sumar a les queixes contra el Pla de Renovables (Plater).