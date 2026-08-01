Torrelameu reactiva vint-i-cinc vivendes dos dècades després
Inversors txecs culminen les obres d’un edifici que va ser aturat el 2008. Modificació del POUM que permet habilitar dotze pisos protegits
La modificació puntual del planejament urbanístic de Torrelameu (POUM) permetrà culminar un edifici del carrer Eral que estava inacabat des de l’esclat de la crisi immobiliària de l’any 2008. La mesura suposa el desbloqueig definitiu d’una promoció que portava gairebé dos dècades paralitzada i que, després de ser adquirida recentment per un grup d’inversors txecs, podrà finalitzar-se i posar al mercat un total de 25 habitatges, contribuint a ampliar l’oferta residencial del municipi.
L’immoble va quedar a mig construir després del col·lapse del sector i mai va arribar a completar-se. Ara, l’arribada de nous propietaris ha obert la porta a reprendre les obres, encara que per fer-ho ha estat necessari adaptar el planejament urbanístic vigent.
El POUM aprovat el 2015 prohibia la construcció d’habitatges en planta baixa, només destinada per a magatzems i comerços. Per aquesta raó, el consistori va impulsar una modificació molt concreta de la normativa que afecta exclusivament aquest edifici i que permetrà destinar la planta baixa a ús residencial, sempre amb una condició: els 12 habitatges situats en aquest nivell seran de “protecció”, amb el corresponent límit de preu per metre quadrat fixat per la normativa. La resta dels pisos de la promoció mantindran el règim d’habitatge lliure.
L’alcalde de Torrelameu, Carles Comes, va destacar que aquesta actuació respon a la necessitat d’incrementar la disponibilitat d’habitatge al municipi i afavorir que joves, famílies i persones interessades a establir-se a la localitat puguin trobar una oferta residencial adequada. En total, l’edifici comptarà amb 25 habitatges distribuïts en tres escales, dels quals gairebé la meitat correspondran als habitatges protegits i la resta seran diversos pisos i dúplex.
El projecte posa fi a diversos intents per recuperar l’immoble. El 2016, el consistori va sol·licitar la cessió de l’edifici, que llavors era de Solvia (Banc de Sabadell), per destinar-lo a pisos socials.
Paral·lelament, sis famílies van presentar una demanda col·lectiva per reclamar la devolució de més de 350.000 euros que havien entregat com a avançament a l’iniciar-se la promoció el 2008.