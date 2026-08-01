Era Val estrearà 700 contenedors
Dempús der ostiu, era adjudicatària dera gestion de lordères substituirà es actuaus 1.200 recipients. Es isles non cambiaràn d’ubicacion e era enterpresa invertirà 1,3 milions d’euros
Era Val d'Aran substituirà es sòns actuaus 1.200 contenedors des diuèrses fraccions de lordèra municipau per 700 de naui, mès operatius e de major capacitat, laguens d’un projècte que compde damb un pressupòst de 1,3 milions d'euros e que se desvoloparà dempús der ostiu en tot er airau territoriau.Era operacion afectarà totes es isles de contenedors des carrèrs des nau municipis d’Aran e es sues Entitats Menors Descentralizades (EMD), per tant, serà ua accion integrau a toti es nivèus. Justaments, eth Conselh Generau d’Aran a mantengut diuèrses amassades damb es bailes e representants municipaus entà detectar se se pòden introdusir milhores ena distribucion des isles de residus, encara qu’era idea ei mantier era ubicacion actuau qu’an aué dia. Es naui recipients presentaràn cambis en çò que tanh ara remassada dera lordèra, pr’amor qu’actuauments es des fraccions d’envasi, carton e veire an ua anèra superiora e enes dera organica e rèsta ei posterior. Ara se passarà a un sistèma de carga bilaterau e automatizada, atau s’evitarà qu’es operaris agen de baishar deth veïcul entà possar es recipients. Tanben s’unificaràn es oraris de remassada, era tipologia des contenedors e se’n redusirà eth numèro. Açò serà possible pr’amor qu’es dera fraccion de rèsta auràn mès capacitat, e passaràn de 1.100 litres a 3.750 litres, per çò que se tripliquen. Es de matèria organica multiplicaràn per dètz era sua capacitat e passaràn des 240 litres qu’an actuauments as 2.250 litres. Era responsabla d’aguesta operacion serà era adjudicatària deth servici de remassada ena Val, que hè dus ans qu’ei FCC Medio Ambiente.Era inversion que comportarà era substitucion des contenedors ja ère includida en contracte signat damb era enterpresa, qu’en sòn dia s’imposèc ara anteriora adjudicatària, era union temporau d’enterpreses (UTE) formada peth grop de Lhèida, Romero Polo, gestor pendent ans dera lordèra ena Val, e era enterpresa locau transpòrts e catacions Barba. Eth projècte se licitèc per uns 29 milions d’euros e un periòde de concession de ueit ans prorrogables enquia dètz.Era naua gestion dera remassada de residus afronte eth gran rèpte de melhorar es taxes de separacion des fraccions dera lordèra, pr’amor qu’era Val d’Aran se place entre es que mens reciclen (veir detalh).