Un vehicle amb cinc ocupants surt de la via i cau dins d’una séquia a Aitona
Un cotxe amb cinc ocupants va caure ahir a la tarda a l’interior d’una séquia a Aitona. El sinistre es va produir a mitja tarda quan, per causes que no han transcendit, un turisme va sortir de la via a la carretera LP-7041 i va acabar caient a l’interior de la séquia. El Sistema d’Emergències Mèdiques va fer una atenció als afectats que, segons les primeres informacions, van resultar il·lesos. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 18.26 hores i inicialment van activar cinc dotacions, encara que finalment només en va actuar una. Pel que sembla en el vehicle anaven diversos membres d’una família. El cotxe va caure dins de la séquia, d’un metre i mig d’ample per un metre de profunditat. Inicialment, una persona va quedar atrapada a l’interior.
Tanmateix, a l’arribada dels Bombers, tots els ocupants estaven fora del cotxe, on van ser atesos pel SEM. D’altra banda, ahir a Andorra, el conductor d’un cotxe es va trobar malament i el vehicle va caure per un desnivell a Encamp. El cotxe va quedar a la vora del riu. Un motorista va resultar ferit greu en una caiguda al Principat.