La 39a edició de la Pujada al port de Salau commemora els vint anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya
La cita a 2.100 metres d'altitud també reivindica l'ús social de la llengua i fa homenatge a Enric Garriga
Centenars de persones d'arreu de Catalunya i de la regió Occitània s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el marc de la Pujada al port de Salau, el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb l'Arieja.
La 39a edició de l'esdeveniment, que suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans, enguany commemora el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i reflexiona si aquest reconeixement brinda prou protecció a la llengua. Durant la jornada també es farà homenatge a Enric Garriga en el marc del centenari del seu naixement. Garriga va ser una de les persones que va tenir un paper rellevat en l'oficialitat de l'occità i un dels fundadors del Centre d'Agermanament Occitano-Català (CAOC).
L'oficialitat de l'occità es reconeix a l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salau d'enguany s'aprofitarà per analitzar els beneficis d'aquest reconeixement. "A França, la llengua occitana no està reconeguda i, en canvi, a Catalunya sí. Tot i això, es tracta d'una llengua que ha reculat molt", ha explicat la presidenta del CAOC, Esther Lucea, qui també ha mostrat "preocupació" per la situació del català. En aquest sentit, Lucea ha conclòs que "el reconeixement d'una llengua no és suficient si no se'n fa un ús social".
L'objectiu de la tradicional pujada al port de Salau és la reivindicació del Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda. Per manca de comunicacions, és obligat pujar a peu al cim. Des de la part catalana, s'hi pot accedir pel refugi del Fornet, a uns 4 quilòmetres amb un desnivell de 710 metres, i per l'aparcament de pont de Perosa, a uns 6 i mig amb un desnivell de 620 metres. Per l'altra banda, els occitans han de passar pel vessant de l'Arieja i el poble de Salau, una ruta de més de quatre hores de camí amb un desnivell de mil metres.
Durant la jornada, cap al migdia s'hissen les banderes catalana i occitana per donar pas als parlaments de les entitats organitzadores tant del Pallars Sobirà com de l'Arieja. Tot seguit, els participants comparteixen elements culturals i gastronòmics dels dos territoris com ho són la música, la dansa, el vi i el formatge, entre altres. La jornada finalitza amb el "Cant dels adeus" i una foto de família. Una de les novetats de l'edició d'enguany és la participació dels castellers de Tolosa.