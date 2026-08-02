La FestaSal omple Gerri de tradició i cultura
Desgustacions i tallers protagonitzen la sisena edició. El consistori recupera la producció de sal al Pallars
Degustacions, visites guiades, conferències, espectacles i tallers van protagonitzar ahir la sisena edició de la FestaSal de Gerri de la Sal, que va registrar una elevada participació durant tota la jornada, segons l’organització. La cita va tornar a convertir la localitat en un punt de trobada per posar de relleu el patrimoni de l’elaboració de sal, la cultura i els productes de proximitat.
La programació va arrancar amb una degustació de pa, oli i la sal de Gerri, seguida de la fira d’artesania amb una desena de productors locals.
El Museu de la Sal va acollir una conferència sobre els orígens del monestir de Gerri, la inauguració d’una exposició dedicada a la transformació del paisatge pirinenc i diverses visites guiades, inclosos recorreguts teatralitzats. A la tarda, les antigues salines van ser l’escenari d’un contacontes, mentre que el cuiner Ramon Parisé va oferir un showcooking centrat en la sal de Gerri.
Aquesta edició de la festa coincideix amb la recuperació de la producció de sal a Gerri, una activitat que el consistori confia a consolidar per tornar a comercialitzar aquest producte emblemàtic del Pallars.