SEGRE

L’Arxiu incorpora el fons de la Societat Electromolinera

Imatge d’arxiu de l’església de Sant Climent de Taüll. - ACN

Imatge d’arxiu de l’església de Sant Climent de Taüll. - ACN

SEGRE REDACCIÓ
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L’arxiu comarcal de l’Alta Ribagorça ha incorporat el fons documental de la Societat Electromolinera de Taüll, un conjunt de documentació que permet reconstruir més d’un segle d’activitat d’aquesta entitat, estretament vinculada a l’explotació del molí del poble i a la producció d’energia per als seus habitants. La història del molí es remunta, almenys, al segle XVI. A finals del XIX, diversos veïns van constituir la Societat per modernitzar l’explotació, impulsant la construcció d’un de nou i aprofitant la força hidràulica.

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