La nova zona d’aparcament d’Esterri pren forma al costat de les piscines
Les obres per habilitar una nova zona d’aparcament a Esterri d’Àneu ja estan en marxa. El nou espai s’ubicarà al prat situat al carrer dels Esports, entre el carrer Major i les piscines municipals, una actuació prevista en els pressupostos municipals del 2026. Els primers treballs consisteixen en la retirada de la capa vegetal del terreny.
Posteriorment s’estendrà una capa de grava que permetrà millorar el drenatge de l’aigua i condicionar la superfície per a l’estacionament de vehicles. L’aparcament mantindrà una distància mínima de deu metres respecte als edificis pròxims i no estarà permès l’estacionament d’autocaravanes.
Amb aquesta actuació, el consistori pretén donar resposta a la creixent demanda de places d’aparcament, especialment en èpoques de més afluència de visitants, tenint en compte també que part del centre és per als vianants.
Ruta del Colesterol
El consistori ha informat a més d’un canvi en el sentit de circulació de la ruta circular de la Carrerada, una mesura destinada a millorar la mobilitat i la seguretat dels usuaris que transiten per aquest itinerari, conegut popularment com la ruta del Colesterol.