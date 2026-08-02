Sondegen empresaris i autònoms del Pirineu per a nous projectes
El projecte Arrela’t Alt Pirineu i Aran ha posat en marxa una enquesta dirigida a totes les persones que tenen un projecte econòmic establert a les comarques pirinenques, amb l’objectiu de conèixer les necessitats, dificultats i interessos de les persones destinatàries de les accions de l’entitat.
La informació recollida permetrà orientar les pròximes actuacions i definir-les amb base a les aportacions i l’experiència de les persones que decideixin emprendre i desenvolupar la seua activitat al territori.
A més, serà el punt de partida d’un procés participatiu, en el qual es portaran a terme diverses jornades compartides durant setembre i octubre, per debatre necessitats i definir conjuntament les accions a impulsar per part d’Arrela’t.
Aquestes jornades també pretenen afavorir i reforçar els vincles entre diferents projectes econòmics de l’Alt Pirineu i Aran.
L’enquesta estarà oberta durant els mesos d’agost i setembre. Serà anònima, es podrà respondre en pocs minuts i s’enfoca a emprenedors, autònoms, empreses, cooperatives i entitats, és a dir, a persones amb iniciatives econòmiques, independentment de quin sigui el sector o del moment en què es trobi el desenvolupament del projecte.