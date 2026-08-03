Anglesola conservarà la creu de terme del segle XVI i en crearà una rèplica
L’ajuntament d’Anglesola ha aprovat el projecte de conservació de la creu de Santa Anna. La mesura busca frenar el deteriorament d’aquesta creu de terme de 1582, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que des del 1951 s’alça a la plaça de Santa Anna.
Es tracta d’una peça d’època moderna amb arrels gòtiques d’uns 8 metres d’altura, el fust de la qual sosté un capitell amb sants; a una cara de la creu figura Jesucrist crucificat i a l’altra la Verge Maria.
Erosió i pèrdua de relleus
L’exposició continuada a la intempèrie, els canvis climàtics i el pas del temps han provocat erosió i pèrdua de relleus escultòrics, segons explica el consistori.
L’alcaldessa, Carme Miró, va explicar que “davant d’aquest estat, plantegem retirar els elements escultòrics del coronament –cimal i creu– per conservar-los en un entorn controlat i poder estudiar-los i observar-los amb més detall”. “Per no alterar la imatge del monument a l’espai públic, es realitzarà una còpia facsímil que garanteixi la continuïtat de la lectura patrimonial de la creu in situ”, va afegir Miró. El projecte costa 44.528 euros, dels quals 40.000 euros estan subvencionats per la conselleria de Cultura.