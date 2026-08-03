Els Bombers demanen abandonar la zona de l'incendi de Senet i confinen una àrea de 2.460 hectàrees
Les tempestes que s'esperen podrien modificar el comportament de l'incendi, per això sol·liciten als excursionistes d'alta muntanya que es trobin a prop de la zona que marxin
Els Bombers han sol·licitat aquest dilluns al migdia abandonar la zona propera a l'incendi de Senet. Demanen el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees, entre el riu Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri i els barrancs més propers al nord de l'incendi.
Les tempestes que s'aproximen als Pirineus podrien modificar el comportament de l'incendi, actiu des de divendres, creant un pirocúmul o expandint-lo. El foc no afecta cap població, però s'ubica en una zona on hi ha molt turisme de muntanya, per aquest motiu els Bombers han sol·licitat un confinament. La mesura significa que tothom que faci activitats a la zona, abandonin els límits o busquin un lloc segur.
Els límits del confinament
Protecció Civil ha enviat un alerta als mòbils ES-ALERT comunicant aquesta mesura. Des de CECAT s'ha avisat a les zones de la Vall de Boí Naut Aran i Vilaller, i a la sala de Pompiers-Protecció Civil de l'Aran per si reben el missatge.
Els treballs dels Bombers
Els Bombers de la Generalitat treballant, sobretot, amb mitjans aeris a causa del pendent del terreny. Els efectius terrestres treballen únicament als perímetres per crear àrees de contenció. Aquest dilluns al matí, les flames ja havien afectat 71 hectàrees i s'està treballant en un perímetre de 80. Tot i això, els Bombers consideren que l'incendi pot continuar actiu uns dies i té un potencial d'afectació de 270 hectàrees.