BOMBERS
L’incendi a Senet afecta 71 hectàrees de vegetació i genera un altre pirocúmul
Mitjans aeris i terrestres dels Bombers de la Generalitat van continuar treballant ahir en l’extinció de l’incendi forestal declarat divendres a Senet, municipi de Vilaller, que ha afectat almenys 71 hectàrees entre dos focus (32 en el principal i 39 en el secundari). El foc es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona muntanyosa de difícil accés.
Tal com va passar dissabte al migdia, les flames es van reactivar amb força arran de la formació d’un pirocúmul en el focus secundari. De moment, el focus inicial i el focus secundari no s’han ajuntat, encara que les autoritats els estan abordant com el mateix incendi.
Els mitjans aeris van descarregar a les zones baixes per evitar l’obertura de l’incendi i les unitats del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal), situades a les zones més altes, van treballar per trencar els passos de continuïtat i evitar que pugui accedir a la Vall de Boí.
Els Bombers van confirmar que de moment no serà necessari confinar poblacions ni urbanitzacions, ja que es tracta d’una zona d’alta muntanya sense habitatges.
A última hora de la tarda, quatre mitjans aeris es van quedar treballant fins a l’ocàs. Estava previst que es retiressin llavors i que altres dotacions quedessin actives durant la nit per monitorar l’evolució de l’incendi.