Culmina la millora de la carretera de Nalec
Reobrirà després de 9 mesos d’obres. S’ha ampliat la calçada, renovat el ferm, rectificat els traçats i adequat els drenatges
La carretera LV-2341, que connecta Nalec amb la C-14, reobrirà al trànsit en els propers dies després d’estar tancada més de nou mesos per treballs de condicionament. L’actuació respon a “una reclamació històrica” del municipi i permetrà millorar substancialment la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
Les obres, que s’han estès al llarg d’un tram d’1,023 quilòmetres, han permès ampliar la plataforma de la calçada des dels 4 o 4,5 metres originals fins als 6 metres d’amplada. Així mateix, els treballs han inclòs la renovació completa del ferm, la rectificació dels traçats més perillosos i l’adequació de les obres de drenatge.
Reducció de riscos
L’alcaldessa, Susi Sansó, va destacar que l’actuació “millorarà la visibilitat i reduirà els riscos tant per a vianants com per a ciclistes, facilitant a més l’accés dels serveis d’emergència al poble”. Sansó va expressar el seu agraïment a la Diputació de Lleida (titular de la via) per la seua implicació en un projecte que era àmpliament sol·licitat pels veïns.
Els treballs van ser adjudicats a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU per 680.923 euros, als quals cal afegir més de 15.600 euros destinats a expropiacions.
Durant aquests mesos, el trànsit s’ha desviat provisionalment a través d’un camí des de la carretera L-201, un accés que també s’ha condicionat.