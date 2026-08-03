Desallotjat un campament d’escoltes a Alins pel mal temps
Format per 68 nens i una vintena de monitors. Els han portat a l’ajuntament
Un campament d’escoltes amb 68 nens de 7 a 18 anys i una vintena de monitors a Ainet de Besan, a Alins, ha estat desallotjat preventivament aquesta tarda pel mal temps, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Han rebut l’avís a les 16.09 hores i han activat sis dotacions. Els Bombers compten amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alins i els afectats han estat traslladats fins a l’ajuntament de la localitat.