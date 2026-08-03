ADMINISTRACIÓ
El Govern redueix la burocràcia en més de 210 tràmits i serveis
Llestos el 2028 i centrats en salut, educació, agricultura, justícia i empreses. S’estalviarà a la ciutadania més de sis milions d’hores en gestions
El Govern ha fet un nou pas per a la reducció de la burocràcia i per retallar els terminis administratius en aquesta legislatura. En el marc de la reforma de l’Administració i dels serveis públics que impulsa l’Executiu, ja s’ha complimentat una primera fase de redisseny de tràmits que ha permès millorar-ne 170. Ara, el programa s’estendrà a 40 més de manera que al final del mandat, el 2028, se n’hauran millorat més de 210, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. S’han reforçat tràmits clau en els àmbits de la salut, l’educació, l’empresa, l’agricultura i la justícia per fer-los més simples i centrats en les persones.
En conjunt, les millores permetran estalviar cada any a la ciutadania més de sis milions d’hores en gestions administratives. Dalmau va indicar que s’han aplicat avenços com nous formularis digitals i automatitzacions i també s’està utilitzant la intel·ligència artificial i serveis d’interoperativitat per evitar desplaçaments i sol·licitar dades ja disponibles agilitzant la tramitació.
La posada al dia dels serveis s’ha fet a través del programa CaTgirem, basat en una metodologia de millora contínua de processos i entrevistes amb persones usuàries que ha costat 11,3 milions d’euros.
Dia a dia dels usuaris
Un grup molt important de gestions té a veure amb el dia a dia dels usuaris, com per exemple fer-se parella de fet, la qual cosa a partir del desembre es podrà fer de forma automàtica omplint un formulari, el consentiment sanitari per ser operat mitjançant la digitalització de tràmits a traves de l’aplicació lamevasalut, o la certificació digital per aconseguir l’acreditació del nivell de català.
D’altra banda, comportarà avenços en l’activitat econòmica i empresarial per a autoritzacions digitals d’ús de domini públic marítim i terrestre, per actuar en carreteres o intervencions forestals o registre de maquinària agrícola.
Dalmau va destacar en l’àmbit de la salut el consentiment digital per ser operat i va ressenyar que s’ha utilitzat la intel·ligència artificial per dissenyar els procediments. En aquest sentit, va remarcar que “s’ha convertit en una eina imprescindible però no insubstituïble”.