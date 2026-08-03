Més pisos al centre amb el Pla de Barris
De lloguer temporal per a joves i assistits per a persones grans. Bellpuig també projecta ampliar un pàrquing
L’ajuntament de Bellpuig ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris un projecte valorat en 5,3 milions per impulsar la transformació urbana, social i ambiental del centre històric. La proposta inclou la rehabilitació de dos antics edificis per destinar-los a habitatge de lloguer per a joves i pisos assistits per a persones grans, així com l’ampliació d’una zona d’aparcament i la creació de nous espais públics al nucli antic.
L’alcalde, Jordi Estiarte, va recordar que la candidatura s’ha elaborat “després d’un procés participatiu amb els veïns i les entitats”, que ha inclòs dos reunions obertes.
Rehabilitació d’edificis
Un dels eixos és la rehabilitació de dos edificis al nucli antic. En un s’habilitaran pisos de lloguer dirigits a joves, amb caràcter temporal i no de llarga durada, per facilitar la seua emancipació i la rotació. El pla també preveu l’adequació d’un altre edifici per a habitatges assistits per a persones grans, que combinarien autonomia i acompanyament.
Un d’aquests immobles, de titularitat municipal, està al carrer de la Font, i l’altre, al carrer Major. El projecte també contempla l’ampliació de l’aparcament del carrer Ramón y Cajal, doblant les places, i el redisseny de la plaça Sant Roc per “esponjar” el centre. Segons Estiarte, aquestes intervencions es faran “de la mà de comerciants i veïns”.