Ponent i Acció injecta més d’un milió d’euros en l’economia local
Posa Lleida al mapa del cine internacional gràcies a més de vint produccions audiovisuals
El programa Ponent i Acció, liderat per l’ajuntament de Tàrrega juntament amb els consells comarcals de la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell i amb el finançament del SOC i la Diputació, ha generat un impacte econòmic directe superior al milió d’euros durant el primer any i mig de funcionament, gràcies a les més de 20 produccions audiovisuals acompanyades per l’Oficina de Rodatges.
Entre els rodatges més destacats figuren una producció internacional de Netflix, tres sèries de Movistar+ (inclosa Matar a un oso) i el videoclip Babieca de Guitarrica de la Fuente.
El programa també ha donat suport al desenvolupament de quatre curtmetratges impulsats per talent lleidatà, acompanyant-los en la recerca de finançament i localitzacions.
Xarxa de Municipis
El programa ha consolidat una xarxa de 139 entitats col·laboradores, integrada per productores, empreses de serveis, administracions públiques, centres educatius i associacions professionals. A més, divuit ajuntaments de totes tres comarques formen part de la Xarxa de Municipis de Ponent i Acció, creada per treballar de manera coordinada en la gestió de permisos i la identificació de noves localitzacions. Espais com l’antic hotel restaurant i discoteca Kipps d’Agramunt, amb quatre rodatges durant l’any 2026, s’han convertit en escenaris habituals de produccions audiovisuals.
En l’àmbit formatiu, s’han desenvolupat 65 assessoraments especialitzats i deu accions formatives per a professionals i empreses locals, incloent des de perfils tècnics (producció, script, runners) fins a la preparació d’empreses de càtering, hostaleria i transport per adaptar-se a les necessitats del sector. El programa també ha impulsat iniciatives socials, com formacions en producció audiovisual per a persones en risc d’exclusió social en col·laboració amb l’Associació Alba, i sessions sobre intel·ligència artificial aplicada a l’audiovisual amb el Centre de Visió per Computador de la UAB.
Actualment, Ponent i Acció treballa en la recerca de localitzacions per a entre quatre i sis grans produccions internacionals pendents de confirmar-se en l’últim trimestre del 2026. Els equips de localització ja han visitat diversos municipis de la xarxa per valorar la seua viabilitat com a futurs escenaris de rodatge. Ponent i Acció compta amb un catàleg de localitzacions en 9 municipis i diversos espais singulars.
Per donar a conèixer aquest potencial, Ponent i Acció ha organitzat diversos fam trips dirigits a localitzadors, productors i professionals de la indústria audiovisual, que han pogut descobrir de primera mà les possibilitats cinematogràfiques de les tres comarques.
Aquesta estratègia de promoció s’ha reforçat amb la participació en esdeveniments estratègics com el Producers Meet Producers del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, el Mercat Audiovisual de Catalunya i jornades professionals de la Catalunya Film Commission.
Una de les prioritats del programa és la construcció d’un ecosistema audiovisual estable i competitiu. En aquest sentit, s’ha firmat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida per coliderar la creació d’un Clúster Audiovisual de Ponent, que aglutinarà tots els agents del sector per treballar conjuntament en la cohesió i el creixement de l’audiovisual a Lleida. També s’ha col·laborat amb el programa FlashForward de l’ESCAC per reforçar les competències en guió i desenvolupament de projectes, i s’acompanya creadors i productors en els processos de distribució, facilitant el contacte amb festivals i mercats nacionals i internacionals.