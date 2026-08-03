ASTRONOMIA
Ponent preveu nombrosos turistes per veure l’eclipsi i demana responsabilitat
Pobles com la Granja alerten sobre anar per camins perillosos i estudia tancar-ne
L’eclipsi solar del proper dia 12 serà un esdeveniment que atraurà nombrosos turistes a pobles del pla, en especial del Segrià i les Garrigues. Els ajuntaments veuen en aquest fenomen una oportunitat, encara que aconsellen responsabilitat als visitants a l’hora d’accedir a camins. L’ajuntament de la Granja estudia tancar-ne alguns.
Les comarques del pla de Lleida seran un enclavament estratègic per observar l’eclipsi solar total del dia 12 a les 20.29 hores, que tindrà una durada d’entre 32 segons i un minut. Molts municipis del Segrià, les Garrigues o la Noguera han vist en aquest fenomen una oportunitat per atraure turistes, sobretot a Ponent, que és on millor es veurà, però demanen responsabilitat. Així, per exemple, la Granja d’Escarp, al Baix Segre, considera aquest esdeveniment una excel·lent ocasió per donar a conèixer el seu patrimoni natural entre el riu i els plans de Montmaneu.
No obstant, l’alcalde, Manel Solé, incideix que cal tenir en compte que arribarà un ingent nombre de persones i que “som un poble de mil habitants sense policia local ni Protecció Civil”. Adverteix dels perills d’accedir a determinades zones elevades, “ja que hi ha molts camins que no estan en les seues millors condicions”, una situació similar a gairebé tots els pobles. En aquest sentit, desaconsella pujar a Montmaneu amb vehicles convencionals per no quedar atrapat, per la qual cosa l’ajuntament estudia tancar les rutes més complexes i recomana les més fàcils.
Potenciar el turisme
El consistori de la Granja ha organitzat una activitat juntament amb el de Seròs, una visita guiada per a 40 persones a la zona de les Valletes de Ramiro, on s’habilitarà estacionament. La zona d’autocaravanes de la Granja estarà oberta a tothom, però no es concediran reserves exclusives. Solé va admetre que l’impacte econòmic serà limitat però l’eclipsi servirà per potenciar el turisme del Baix Segre.
Altres municipis on s’han preparat activitats específiques per veure l’eclipsi són, també al Segrià, Massalcoreig, on es farà un tardeig a les piscines, o Torres de Segre, on es farà un seguiment des del Tossal de Carrasumada amb l’assessorament de membres de la Societat Astronòmica de Lleida (SALL). A la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, el Celler Blanch i Jové ha preparat un encontre per veure l’eclipsi entre vinyes a uns 700 metres d’altura.
D’altra banda, a Penelles, a la Noguera, el Castell del Remei celebrarà una jornada musical que s’ha batejat com a Eclipse Solar Sound amb visita als cellers, tastos de vins i actuacions musicals.