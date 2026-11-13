Concabella reivindica la “radicalitat” en la vida i l’obra d’Antoni Gaudí
Amb una xarrada del filòsof Jordi Graupera
Els Amics del Castell de Concabella, als Plans de Sió, van celebrar dissabte passat la segona conferència de la XII Temporada Cultural dedicada a les arrels artístiques i polítiques d’Antoni Gaudí en el centenari de la seua mort. El filòsof Jordi Graupera, que està preparant una biografia de l’arquitecte, va fer un repàs a diferents moments de la vida de Gaudí que van influir en la seua obra i pensament.
Graupera va posar èmfasi en la “radicalitat espiritual, artística i política” de l’artista. “Tots els genis són excepcions nascudes en una norma i en un context que se sol amagar”, va afirmar. En aquest sentit, el conferenciant va repassar els orígens de l’arquitecte a Reus, la seua arribada a Barcelona participant en tertúlies i espais catalanistes de l’època o els seus primers treballs en els quals “trasllada tota la seua formació sentimental i política fins al moment”. Un dels episodis clau de la seua trajectòria, segons Graupera, va ser la seua detenció l’11 de setembre del 1924, quan va intentar assistir a una missa a l’església de Sant Just de Barcelona en record dels caiguts en el setge del 1714.
El filòsof va assenyalar que “cada època ha projectat en Gaudí el que volien que hagués estat”, des de la negació als anys cinquanta de la seua vida política fins al moment actual, en el qual “hi ha una lluita cultural sobre Gaudí i totes les seues versions estan en disputa”.
La pròxima activitat de la temporada cultural de Concabella serà el primer concert del XXI Festival de Música de Concabella el 21 de novembre que ve amb l’actuació de Josep M. Colom, Joan Espina i Enric Ribalta.