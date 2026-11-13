Una quarantena de contrabaixos sonen alhora a l’Auditori
L’Auditori Municipal de Cervera va acollir dissabte passat una trobada de contrabaixos que va reunir 37 músics de diferents centres d’ensenyament musical de Catalunya i Aragó. La jornada va congregar participants des de 6 anys i d’edat adulta.
En la iniciativa van participar alumnes del Conservatori Municipal de Barcelona, els conservatoris de Lleida, Montsó i Cervera, i les escoles municipals de música de Lleida i Mollerussa. L’activitat va començar al matí amb un assaig conjunt a l’auditori per preparar el repertori, seguit d’un dinar de germanor.
A la tarda, Xavier Puertas, Roger Azcona i Andrew Ackermann van oferir un petit concert abans de l’actuació de clausura, que va incloure peces interpretades pels professors dels centres participants, entre les quals un coral de Bach i Azulão, d’Ovalle.
Els 37 instrumentistes van posar el colofó amb un repertori variat que va incloure des de cançons infantils fins a bandes sonores.