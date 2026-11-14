Concert solidari contra el càncer al Teatre Municipal de Balaguer
El Teatre Municipal de Balaguer acollirà demà el Concert contra el Càncer, una proposta cultural i solidària en què l’Aula de Cant Marta Infante interpretarà un repertori d’àries de Mozart. Serà a a les sis de la tarda i és organitzat per l’Associació contra el Càncer de Balaguer amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer.
La presidenta de l’entitat, Pilena Naval, va destacar que l’objectiu del concert és “recaptar fons per a aquesta lluitar contra aquest malaltia”, uns ajuts que es destinaran a ajudar els pacients i les famílies.
Per la seua part, l’edil d’Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, va fer una crida a tota la ciutadania a unir forces per una causa que, va dir, “ens afecta a tots”. Profitós va destacar que el concert és, a més d’una cita cultural, una mostra de solidaritat.
Hi participaran els intèrprets Adrià Piñol, Àngel Pujol, Carla Muntaner, Carlos Arpa, Eva M. Ruiz, Gemma Mirmi, Imma Farré, Mireia Prats, Montse Pueyo, Montserrat Bifet i Pepe Barri, acompanyats al piano per Chiko Tanaka, Marta Mesalles i Victoria Laplana.
L’entrada té un preu/donatiu de 10 euros.