Mollerussa expressa desacord amb el Pla de Barris i amb els criteris del Pla de Pobles
L'ajuntament reclama que el municipi ha de poder accedir a les oportunitats de subvenció
L'ajuntament de Mollerussa presentarà al·legacions a la resolució provisional de la segona convocatòria del Pla de Barris i impugnarà l'acord del Pla de Pobles. L'alcalde de la localitat, Marc Solsona, considera que el Govern ha pres la decisió amb criteris subjectius i reclama que la capital del Pla d'Urgell també ha de poder accedir a les mateixes oportunitats de finançament que la resta de municipis d'acord als criteris dels processos.
Presentarà al·legacions pel Pla de Barris
Per una banda, el consistori expressa el desacord amb el Pla de Barris, el qual va seleccions cinc municipis de la demarcació: Balaguer, Cervera i Tremp, tres capitals de comarca amb alcaldies en mans del PSC, i a Arbeca i Agramunt, dos municipis governats per ERC. L’alcalde ha expressat la preocupació perquè la ciutadania pugui interpretar que Mollerussa no ha estat seleccionada per raons de color polític i no pas per criteris tècnics. Per això, tan bon punt es publiqui oficialment, consultaran la puntuació obtinguda pel projecte municipal i els criteris que han determinat que no hagi estat seleccionat.
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L.P. / J.B.P. / A.J.
A més, l'alcalde ha lamentat que, tot i que la resolució encara no estigui pública, el resultat ja s’hagi donat a conèixer en un acte públic i hagi tingut repercussió als mitjans de comunicació sense que els municipis no seleccionats hagin pogut conèixer prèviament la valoració de les propostes.
Mollerussa va concórrer a la segona convocatòria amb un projecte valorat en 12,5 MEUR, concebut com una eina de planificació estratègica per orientar la transformació de la ciutat durant els pròxims quatre anys. Es vehiculava a través de l’edifici de Cal Duch com a eix central del desenvolupament, un espai que ara acull entitats de caràcter cultural i social i que antigament havia estat un hotel i posteriorment una escola.
Amb tot, el municipi presentarà al·legacions per obtenir el detall de les valoracions i dels criteris aplicats, especialment pel que fa als aspectes subjectius de la convocatòria, i determinar si la decisió respon a raons objectives o tècniques.
Veuen exclusió injustificada al Pla de Pobles
Sobre el Pla de Pobles, l'ajuntament de Mollerussa valora que les convocatòries deixen fora les capitals de comarca d'entre 15.000 i 20.000 habitants en conseqüència del criteri poblacional establert en les bases. L’acord, publicat al DOGC del 15 d’octubre, adreça aquesta línia de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les capitals de comarca de menys de 15.000.
Segons ha explicat Solsona, aquesta delimitació suposa una exclusió explícita de municipis que, tot i superar els 15.000 habitants, continuen tenint les característiques i les necessitats pròpies d’una capital de comarca. L’alcalde ha recordat que el marc legal del municipalisme estableix el llindar dels 20.000 habitants com una referència rellevant en l’assignació de determinats serveis i competències municipals i ha qüestionat que, en aquest cas, s’hagi fixat el límit en els 15.000 habitants.