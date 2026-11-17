Taller Claror: mig segle d’integració social a l’Alt Urgell
Una trajectòria sòlida ha convertit l’entitat en un referent social i comunitari
L’Associació Claror Alt Urgell compleix 50 anys. L’entitat integra a través de l’ocupació les persones amb risc d’exclusió. Així ho fa des de fa mig segle i ara ho celebra amb els veïns. L’entitat porta aquestes cinc dècades treballant amb l’objectiu de millorar la vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, així com afavorir que tinguin un lloc actiu dins de la comunitat. Cinquanta anys després dels seus primers passos, l’associació continua sent un dels pilars de l’atenció social a la comarca i manté viu l’objectiu amb què va nàixer: oferir oportunitats, acompanyament i espais de desenvolupament personal a persones que sovint han hagut de superar més barreres que la resta.
El centre, amb seu a la Seu d’Urgell i que inclou el Taller Claror com el seu servei més conegut, va commemorar el cap de setmana aquest mig segle d’història amb un acte públic d’aniversari.
Des del 1976
La història de Claror es remunta al 1976, quan un grup de joves de la parròquia de Sant Ot va impulsar la creació de l’entitat. Aquella iniciativa va nàixer amb la voluntat de donar resposta a les necessitats educatives i d’acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual de la Seu i la comarca. Durant els primers 12 anys, l’activitat escolar es va desenvolupar en diferents espais cedits de la ciutat, fins que el 1988 es va inaugurar l’actual seu, a l’avinguda del Valira. La construcció va ser possible gràcies a la donació dels terrenys per part de Maria Maestre, de Cal Molines.
A partir d’aquells primers alumnes, el projecte va anar creixent i adaptant-se a les necessitats de les persones usuàries. El que havia començat com una iniciativa educativa es va transformar progressivament en una estructura d’atenció més àmplia, amb serveis que acompanyen les diferents dimensions de la vida quotidiana. Actualment, l’Associació Claror Alt Urgell i la Fundació Claror-Alt Urgell impulsen un conjunt de recursos que inclouen el centre ocupacional de dia, el club esportiu i la llar-residència, únic recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de tot l’Alt Pirineu i Aran que es va crear l’any 1996 i que es va traslladar a l’edifici actual l’any 2008.
Les persones usuàries disposen també d’activitats relacionades amb projectes d’ocupació terapèutica, creació artística, teatre, música, formació digital i activitat física.