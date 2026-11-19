Treballs nocturns per renovar la línia de tren d’Alcoletge a Vilanova
Substitueixen el carril i les travesses, que han culminat la vida útil, en 1,5 km de via
Ferrocarrils està renovant de forma integral un tram d’1,5 quilòmetres de la línia de Lleida-la Pobla de Segur al seu pas pel Segrià. Es tracta d’una actuació situada entre els baixadors d’Alcoletge i Vilanova de la Barca que es porta a terme en horari nocturn, la qual cosa obliga a tallar la via, si bé no incideix en l’operativitat del servei perquè és diürna.
Els treballs, adjudicats a una unió d’empreses (UTE) formada per Construcciones Rubau i Vilor Infraestructuras per 1.532.329 euros (abans d’impostos, uns 1.000 euros el metre), impliquen la substitució completa tant del carril com de les travesses de la línia, que passaran a ser de formigó monobloc amb fixacions elàstiques i contribuiran a prevenir deformacions a la via provocades per les temperatures extremes (els anomenats garrots), en augment a causa del canvi climàtic. També contemplen la renovació total del balast.
Segons FGC, companyia ferroviària de la Generalitat i titular de la línia des del 2005, aquesta intervenció forma part de la renovació total de la via entre les estacions de Lleida i Balaguer, ja que, segons assenyala, ha arribat al final de la vida útil.
Prèviament a l’actuació d’Alcoletge, Ferrocarrils va renovar l’any passat un tram de 700 metres entre els baixadors de Vilanova de la Barca i Térmens i fa tres anys havia fet el mateix en un altre de 500 metres de longitud a Térmens.
L’operació es prolongarà fins al proper mes de gener sense afectar la circulació. La companyia ha invertit des que va assumir la línia més de 130 milions d’euros en la millora i manteniment. Una de les partides més remarcables és la destinada a la seguretat, tant en la vigilància sobre el terreny com en la supressió dels passos a nivell.