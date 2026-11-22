ALIMENTACIÓ
Arbeca combina olives i cultura popular per la fira
La Fira de Santa Caterina d’Arbeca arriba avui a l’últim dia amb diverses activitats com el mercat d’artesans, el concurs de menjar olives arbequines o la desfilada de tractors clàssics, entre d’altres.
La fira, durant la segona jornada, ahir dissabte, va dedicar el matí a celebrar el producte estrella, amb la degustació d’olis produïts a la localitat i un tast guiat. La resta del dia la Colla de Diables Calents i Cornuts d’Arbeca va amenitzar la jornada amb versots i un correfoc. Van tancar el dia Fel Faixedas, monologuista d’Arbúcies, i, a posteriori, la festa jove.
La fira va començar divendres i avui tancarà amb un ball de l’Orquestra Mediterrània. D’aquesta manera es posarà fi a la 43a edició d’una fira tradicional, enfocada especialment a donar valor a l’oli dels productors d’aquesta localitat de les Garrigues.