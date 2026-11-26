Acord per desplaçar el mur de l’escola Montserrat al carrer Jaume I
L’ajuntament de les Borges Blanques farà un primer pas per reformar l’avinguda Jaume I amb la demolició d’un dels murs del col·legi Mare de Déu de Montserrat.
Segons va publicar Som Garrigues, el consistori ha aprovat inicialment el projecte per retirar la paret del frontó, que sobresurt del traçat del carrer, i aixecar-ne una altra uns metres cap a l’interior del pati escolar. L’actuació és fruit d’un acord entre el consistori i l’Orde dels Frares Menors Caputxins, titular del centre. L’ajuntament assumirà les despeses de l’obra. El projecte contempla també l’expropiació d’un petit magatzem i de part d’un solar situat a l’altre costat del carrer. La intervenció permetrà guanyar espai en una de les principals vies d’accés al municipi, que no té voreres en diversos trams i presenta un ferm deteriorat. Per la seua banda, l’alcalde, Josep Farran, va assegurar que la urbanització de l’avinguda encara tardarà a materialitzar-se, ja que requereix una inversió superior al milió d’euros. No obstant, el primer edil va assenyalar que la demolició del mur és un primer pas necessari per emprendre la reforma d’aquesta via, pendent des de fa anys. El 2013 ja es va aprovar un projecte d’urbanització pressupostat en 909.000 euros més IVA.