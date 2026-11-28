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Les estacions d'esquí pateixen poques cancel·lacions de visites escolars
S'han distribuït de manera desigual arreu del territori, segons si reben alumnes de fora de Catalunya o no
La negativa dels docents de nombrosos centres de Catalunya a organitzar sortides escolars fora de l’horari lectiu ha tingut ara per ara un impacte escàs a les estacions d’esquí de Lleida, que han tingut poques cancel·lacions per aquesta raó.
Tanmateix, s’han distribuït de manera desigual entre els diferents dominis esquiables. Així, Baqueira Beret va indicar que la mobilització dels docents no perjudica l’estació perquè amb prou feines reben grups escolars. Tampoc no ha tingut incidència en Boí Taüll i Espot Esquí, ja que la majoria d’estudiants que reben són d’escoles de fora de Catalunya.
En el cas de Port Ainé, la gerent, Gemma Tost, va explicar que sí que ha tingut cancel·lacions, però menys de les que temien. “Les associacions de famílies proven de tirar endavant les sortides”, va indicar. La incidència ha estat més gran a Port del Comte, mentre que ha estat desigual en l’esquí nòrdic.