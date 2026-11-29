Eleccions Generals 2026: el PSC guanya a Balaguer però perd 4,92 punts
El PSC s'imposa a Balaguer amb 2.289 vots, ERC puja fins al 22,22 %, el PP supera Junts i Vox gairebé duplica el seu suport respecte a les municipals del 2023
El PSC ha guanyat les eleccions a Balaguer amb 2.289 vots, el 29,94 % dels sufragis, tot i que ha perdut 4,92 punts percentuals respecte als comicis del 2023. ERC ha quedat en segona posició amb 1.699 vots (22,22 %), seguida del PP, Junts i Vox, que han tancat el grup de les cinc forces amb més suport a la capital de la Noguera.
Els resultats dibuixen un escenari força diferent del de fa tres anys. Mentre que els socialistes passen del 34,86 % al 29,94 %, ERC i el PP han millorat de manera notable els seus registres, i Junts ha perdut posicions en passar dels 1.065 vots del 2023 als 1.094 actuals, però amb un descens en percentatge. Vox ha estat la formació amb un creixement més visible en vots absoluts.
Per darrere de les cinc candidatures principals, hi ha hagut quatre formacions amb suports minoritaris: Comuns-Front Ampli, Alhora, PACMA, FO i PCTC.
Resultats del PSC i d'ERC a Balaguer
El PSC ha obtingut 2.289 vots, el 29,94 %, davant dels 2.137 vots i el 34,86 % del 2023. Tot i que ha augmentat en vots absoluts, ha retrocedit 4,92 punts percentuals en pes sobre el total.
ERC ha estat la segona força, amb 1.699 vots i el 22,22 %. Això suposa un avenç de 5,45 punts respecte al 16,77 % i els 1.028 vots de fa tres anys, el major creixement entre les formacions de la llista.
PP, Junts i Vox: canvis en el tram central
El PP ha assolit 1.229 vots, el 16,08 %, i ha guanyat 3,96 punts en comparació amb el 12,12 % i els 743 vots del 2023. Això li ha permès situar-se per sobre de Junts.
JxCat-Junts ha aconseguit 1.094 vots, el 14,31 %, després de retrocedir 3,06 punts respecte al 17,37 % del 2023, quan va sumar 1.065 vots.
Vox ha sumat 897 vots, l'11,73 %, amb una pujada de 5,13 punts. Als comicis anteriors havia obtingut 405 vots i el 6,60 %.
Formacions amb menys suport
Comuns-Front Ampli ha obtingut 157 vots (2,05 %) i Alhora, 89 vots (1,16 %). Cap de les dues es va presentar el 2023. Pel que fa a PACMA, ha aconseguit 37 vots (0,48 %), 0,23 punts menys que els 44 vots i el 0,71 % anteriors.
Finalment, FO ha aconseguit 15 vots (0,19 %), amb un augment de 0,10 punts respecte als 6 vots del 2023 (0,09 %). Per la seva banda, PCTC ha sumat 14 vots (0,18 %), set centèsimes més que el 0,11 % i els 7 vots de fa tres anys.