Eleccions Generals 2026 a Solsona 2026: ERC guanya i el PSC queda segon
Resultats electorals a Solsona 2026: ERC guanya i el PSC queda segon
ERC ha estat la candidatura més votada a Solsona en els comicis del 2026, amb 1.326 vots i el 27,56 % dels sufragis. El PSC ha quedat en segona posició amb 1.240 vots (25,77 %), i Junts ha tancat el podi amb 961 paperetes (19,97 %). El PP i Vox han millorat els resultats respecte als comicis anteriors.
Si es comparen les dades amb les eleccions del 2023, ERC ha crescut 4,52 punts percentuals, ja que llavors havia obtingut 884 vots (23,04 %). El PSC també ha avançat, tot i que de manera més continguda: ha passat de 952 vots (24,81 %) a l'actual 25,77 %, és a dir, 0,96 punts més. En canvi, Junts ha perdut 2,05 punts percentuals, després d'haver assolit 845 vots (22,02 %) fa tres anys.
Els partits que han guanyat suport
El PP ha registrat un dels augments més destacats: ha obtingut 607 vots (12,61 %), cosa que suposa 4,35 punts més que el 2023, quan en va sumar 317 (8,26 %). Vox també ha crescut, amb 335 vots i un 6,96 % del total, 3,16 punts més que els 146 vots (3,80 %) de fa tres anys.
Les noves candidatures i les formacions minoritàries
Dues formacions s'han estrenat a la contesa respecte al 2023, quan no hi van concórrer. Es tracta d'Alhora, que ha aconseguit 112 vots (2,32 %), i de Comuns-Front Ampli, amb 111 vots (2,30 %).
Pel que fa a la resta d'opcions, el PACMA ha obtingut 30 vots (0,62 %) i ha baixat 0,13 punts percentuals, després dels 29 vots (0,75 %) del 2023. Per la seva banda, FO ha assolit 19 vots (0,39 %), 0,24 punts més que els 6 vots (0,15 %) anteriors, i el PCTC ha sumat 5 vots (0,10 %), 0,08 punts més que l'únic vot (0,02 %) del 2023.