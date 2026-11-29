MOSSOS
En marxa el dispositiu policial per a la campanya de Nadal a Catalunya
Els Mossos d’Esquadra van engegar ahir el dispositiu especial de Nadal per prevenir robatoris, combatre estafes i reforçar la seguretat en zones comercials i amb gran afluència de públic. L’operatiu es mantindrà actiu fins a l’11 de gener i comptarà amb un increment de patrulles uniformades a peu i més presència policial durant totes les festes.
L’actuació se centrarà especialment en la prevenció de furts, robatoris amb violència i estafes, a més de controlar delinqüents multireincidents. Durant les celebracions com Cap d’Any i la cavalcada de Reis es reforçarà la seguretat als punts de concentració de persones i es vigilarà especialment la prevenció de les violències sexuals.
D’altra banda, els Mossos alerten del risc de les ciberestafes durant les compres nadalenques i portaran a terme accions de conscienciació. Entre el 28 de novembre del 2025 i el 7 de gener del 2026 es van registrar a Catalunya 7.529 estafes virtuals. Durant aquest any se n’han registrat 68.810.