La participació a Lleida és del 42,26 % a les dues de la tarda, 7,21 punts més que el 2023
A Catalunya és del 45,2% a les dues, 8 punts més que el 2023, i del 45,7% a Espanya, cinc punts més
La participació a Catalunya és del 45,2% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 14 hores, gairebé vuit punts i mig més que el 2023, quan es va registrar un 36,78% a aquesta hora. Pel fa a Espanya, la dada se situa en un 45,7%, més de cinc punts més que fa tres anys. Llavors, la participació a les dues era del 40,48%. A la província de Barcelona, la dada puja al 45,68%; a Tarragona, és del 45,37%; a Lleida, hi ha participat els 42,23% dels electors, i a la demarcació de Girona, el 43,47%.
Per demarcacions, la xifra de participació a Barcelona a les 14.00 hores és del 45,63%, uns 8,5 punts més que el 2023; mentre que a Tarragona és del 45,27%, uns 7,7 punts extra; a Girona és del 43,54%, uns 8,8 punts més; i a Lleida del 42,25%, uns 7,2 punts extra. A Barcelona ciutat, la participació s'ha enfilat fins al 44,97% a les dues de la tarda, 8,76 punts més, amb un total de 491.122 electors que ja havien dipositat el seu vot.
El País Valencià és la comunitat amb la participació més alta a les 14.00 hores (50,94%), mentre que les Illes Canàries suma la més baixa (35,37%).
País Basc, Catalunya, Navarra i l'Aragó, on més puja la participació
D'altra banda, el País Basc és la comunitat autònoma on puja més la participació a les 14.00 hores amb un 47,39% i 10,19 punts més en comparació amb els comicis del 2023, seguida de Catalunya amb aquest 45,2% de participació i 8,4 punts més; Navarra amb un 49,07% de participació i 7,8 punts més; i l'Aragó amb un 49,26% de participació i 7,2 punts més. Com a contrapartida, Extremadura és l'única comunitat on la participació ha baixat en comparació amb el 2023 amb un 44,75% a Badajoz (-0,15 punts menys) i un 45,34% a Càceres (-0,26 punts menys). També ha baixat la participació en dues províncies d'Andalusia com Còrdova (44,83% i -1,23 punts menys) i Jaén (43,85% i -2,05 punts menys).
Un home mort a Barcelona i 15 col·legis que allargaran l'horari de votació
La sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, ha reiterat que la jornada electoral del 29-N transcorre "amb normalitat", però ha lamentat la mort d'una persona que ha acudit a un col·legi electoral de Barcelona per un "problema de salut". En paral·lel, Crisóstomo també ha precisat que finalment uns 15 col·legis electorals allargaran el seu horari de votació menys enllà de les 20.00 hores per incidències puntuals i qüestions logístiques. "En tots els casos s'ampliarà entre uns 45 minuts i una hora, màxim", ha assenyalat la sotssecretària del Ministeri de l'Interior.