Tres ferits per l’explosió d’una estufa de gas a Binéfar
La deflagració ha destruït bona part de l’habitatge
Un explosió d’una estufa de gas ha destrossat un habitatge a Binéfar, a la comarca de la Llitera, a Osca. La deflagració ha tingut lloc a primera hora del matí en una casa del carrer Ricardo del Arco.
Els bombers han rebut l’avís poc després de les 6.00 hores i fins el lloc han acudit efectius del parc de Montsó. En el moment de l’explosió hi havia tres persones a l’interior de l’habitatge que han quedat parcialment atrapades. Han estat rescatades per agents de la Policia Local de Binéfar, que havien arribat abans que els bombers, i han estat evacuades en ambulància a un hospital.
Els bombers han tallat els subministraments de la zona i l’edifici ha quedat precintat per la Policia Local.