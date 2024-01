‘Rescaten’ una alumna de la Seu d'Urgell a qui li va quedar el peu atrapat en un forat

Una alumna del col·legi Pau Claris de la Seu d'Urgell va haver de rebre ajuda ahir dels bombers després de quedar-se-li un peu atrapat en un forat a l’escola. Fonts oficials van explicar que el servei d’emergències va rebre un avís a les 11.51 hores del matí quan un docent del centre va alertar que a una de menor d’edat li havia quedat atrapat el peu al forat d’un equipament de fusta ubicat al pati de l’escola. L’incident es va produir durant l’hora de l’esbarjo, mentre els alumnes de l’escola jugaven al recinte del pati, situat a l’aire lliure.

Amb l’ajuda d’una serra els bombers van poder tallar la fusta i alliberar el peu de la petita. L’incident, que va acabar sense que la nena es fes cap mal, va provocar l’expectació de la resta d’alumnes del centre educatiu que també es trobaven a l’exterior de l’edifici al veure com un camió de bombers accedia al pati de l’escola per dur a terme les maniobres. Fonts pròximes van indicar que l’actuació va durar tot just deu minuts i que després de serrar la fusta, l’alumna va poder continuar amb la seua activitat lectiva sense problemes.

L’últim cas d’emergència protagonitzat per un menor a Lleida es va produir fa poc més d’una setmana quan un nen de dos anys que es trobava a la ludoteca del barri de Balàfia de Lleida va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d’ennuegar-se amb un gra de raïm. Emergències va poder reanimar el menor.