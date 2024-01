La Seu tanca amb clau contenidors de brossa orgànica i no reciclable

Des d’ahir, els veïns recullen el dispositiu per identificar-se a l’arxiu comarcal de la Seu. - C. SANS

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet tancarà amb pany i clau contenidors d’escombraries orgàniques i no reciclables (fracció resta) de la Seu a partir del 5 de febrer. Ho farà en el marc d’una prova pilot que inclourà els carrers que transcorren perpendiculars entre l’avinguda Salòria i el carrer Circumval·lació, i ha començat a distribuir les targetes per obrir els contenidors que identifiquen cada veí. L’entitat preveu estendre aquest sistema a la resta de la ciutat al maig i implantar-lo a partir del juny en els altres deu municipis del nord de la comarca on gestiona la recollida de residus: Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, les Valls de Valira, Alàs i Cerc, Estamariu, Arsèguel, Pont de Bar, Cava, Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols.

El repartiment de les targetes per obrir contenidors es fa a l’arxiu comarcal i durarà fins al 3 de febrer. Els usuaris podran utilitzar també una app als seus telèfons mòbils per identificar-se. De forma paral·lela, la Mancomunitat du a terme una campanya informativa. Ahir va tenir lloc una conferència informativa i demà n’hi haurà una altra al Centre Cívic l’Escorxador. També ha enviat cartes als veïns dels carrers on tindrà lloc la prova inicial. L’entitat afirma que han assolit un índex del 56% en la recollida selectiva i que és “un dels millors de Catalunya”, però “som lluny del 65% que exigeix la UE”. La Mancomunitat va instal·lar contenidors intel·ligents el 2022 perquè els veïns s’identifiquessin de manera voluntària. Als que reciclen correctament se’ls aplica una “taxa justa” i poden estalviar fins a 60 euros a l’any al rebut de les escombraries.

També a Aran i altres comarques

La Noguera vol tancar també amb pany i clau els contenidors d’escombraries, després de constatar el bon resultat en una prova pilot. Aquesta mateixa solució es planteja en els 15 municipis del Segrià sense recollida porta a porta, així com a les localitats del Solsonès que ja han descartat recollir-lo a domicili. Així mateix, la Val d’Aran preveu fer servir aquests contenidors en un sistema mixt que combinarà amb recollida porta a porta.